Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: l’annuncio spiazza tutti 

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: l’annuncio spizza l’intera Italia. La conduttrice conferma una notizia che ha a dir poco dell’incredibile.

Adriana Volpe porta il suo ex compagno di trasmissione Giancarlo Magalli in tribunale. Il 73enne, come conferma la donna al Corriere della Sera, è stato denunciato per diffamazione: “Ogni pezzo della mia vita professionale è stata importante per crescere. Ma lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Investo tempo, energie e soldi per gli altri: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura messo in disparte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe denuncia Giancarli Magalli

Il riferimento è all’avventura poco felice vissuta alla Rai dal 2009 al 2017. I due infatti, affiancati anche da Marcello Cirillo, hanno condotto otto edizioni del programma ‘I fatti vostri’ in programma ogni mattina dal lunedì al venerdì. L’intervento giuridico è stato chiesto dalla conduttrice per la lotta per la tutela del lavoro. Il che fa sorgere una domanda inevitabile nella mente degli spettatori: cosa può essere successo di così assurdo dietro le quinte per portare a un tale gesto estremo?

Potrebbe interessarti anche —-> Ilary Blasi, sorpresa in arrivo: grande notizia per i fan

Nel frattempo la Volpe, in attesa di concludere un bel capitolo della sua vita chiuso però in maniera amara, ripartirà da Tv8 dove condurrà ogni mattina, e per la prima volta in assoluto, una trasmissione in solitaria. Un traguardo che la emoziona non poco dopo anni di gavetta e sacrifici: “Sono orgogliosa di questo mio ruolo inedito di capitano. So che ne uscirò arricchita. Nei mesi scorsi abbiamo gettato le basi di questo appuntamento che ora si presenta con una veste nuova, votata alla leggerezza”.