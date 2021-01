Usa, il piano di Biden contro il Covid: 1900 miliardi di aiuti economici

Il prossimo presidente degli Usa, Joe Biden, preparà il suo piano contro il Covid-19, con l’arrivo di oltre 1900 miliardi di aiuti economici.

Gli Usa restano il primo paese al mondo per casi e decessi causati dal Covid, con il presidente eletto Joe Biden che come primo compito avrà quello di fermare la pandemia. Una vera e propria impresa, visto la scellerata gestione di Donald Trump che ha pensato più alla ri-elezione, piuttosto che a mettere al sicuro il proprio popolo. Infatti ad oggi il totale dei casi accertati negli Stati Uniti sono ben 23,4 milioni, con i decessi che ammontano a 389mila.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 6.4: 34 morti e centinaia di feriti

Ma anche il contagio non dà segni di stop, con oltre 235mila nuovi casi al giorno, una situazione a dir poco tragica. Per questo motivo Joe Biden afferma che non c’è tempo da perdere ed appena prenderà potere, il prossimo 20 gennaio, stanzierà il piano per fermare la pandemia. Il primo provvedimento annunciato dal democratico è un piano da 1900 miliardi in aiuti economici, tesi a contrastare i danni all’economia fatti dalla pandemia.

Usa, Biden descrive la pandemia Covid-19: “Una crisi di profonda sofferenza umana”

Nella nottata italiana, Joe Biden è tornato a parlare della situazione pandemica nel suo paese. Per il presidente questa è una crisi profonda di sofferenza umana, proprio per questo motivo è pronto a lottare, aggiungendo 1400 dollari di assegni familiari ai 600 già stanziati di Trump. Mercoledì il democratico si insedierà alla Casa Bianca aprendo un nuovo capitolo della storia americana.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, nuove sanzioni contro l’Iran: due fondazioni nella black list

La sua prima proposta che prevede gli aiuti economici per tutti gli americani sarà messa alla prova da un Congresso diviso. Nonostante ciò, però i dem possono vantare la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Joe Biden ha concluso affermando di essere rammaricato del fatto che molti americani hanno perso la dignità ed il rispetto durante questa pandemia. Infatti il Covid-19 ha portato milioni di cittadini statunitensi a perdere il lavoro ed un salario, andando a sottolineare una vera e propria sofferenza economica.