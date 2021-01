Urbino, professore fa sesso durante lezioni on line: gli studenti vedono tutto

A Urbino un professore ha fatto sesso con la sua compagna durante una lezione on line. Ha dimenticato la telecamera accesa e i suoi studenti hanno visto tutto.

Arrivato alla fine della lezione on line che stava tenendo con i suoi studenti, ha fatto partire un video didattico per poi decidere di fare sesso con la sua compagna. Non si è accorto però che la telecamera era ancora in funzione, dando inizio a un vero e proprio scandalo all’accademia di belle arti di Urbino. Un professore della scuola infatti è stato visto dai suoi studenti mentre si lasciava andare ad un rapporto sessuale convinto di non essere filmato. La lezione però non si era ancora conclusa e la disattenzione del docente ha permesso ai ragazzi di vederlo all’opera.

Urbino, professore fa sesso durante lezione on line: immediate le sue dimissioni.

Immediate e spontanee le sue dimissioni, come ha spiegato il preside dell’accademia, che ha confermato l’accaduto, dichiarando che nonostante sia legato all’insegnante da una solida amicizia, si è comunque trattato di un fatto troppo grave. Il professore, che fin da subito si è dichiarato profondamente pentito del suo gesto, ha voluto inoltre anche scrivere una lettera di scuse indirizzata ai suoi studenti.

Il direttore dell’accademia delle Belle Arti Di Urbino, intervistato dal resto del Carlino, ha dichiarato che “la reazione della direzione non poteva essere diversa da quella che è stata. Da un lato abbiamo subito incontrato gli studenti per ascoltare, al riguardo, i loro sentimenti molto combattuti, per nulla elaborati. Di seguito abbiamo convocato il professore il quale ha perfettamente compreso la posizione degli allievi e della istituzione, rassegnando spontaneamente e consapevolmente le dimissioni”.