Matilde Brandi, ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, rilascia alcune dichiarazioni che lasciano senza fiato i telespettatori.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ai microfoni di Verissimo racconta la sua vita privata ponendo l’accento sulla sua ormai ex relazione con Marco Costantini. La loro storia d’amore è durata 17 anni e il suo ex compagno, di professione commercialista, l’ha lasciata in modo poco maturo.

Già durante la sua esperienza all’interno della casa Matilde Brandi ha più volte parlato di Marco sottolineando che il sentimento tra loro era cambiato e che lui era poco amorevole nei suoi confronti: non le diceva più ti amo.

Matilde Brandi distrutta: arriva il triste annuncio a tutti

Dopo essere uscita dalla casa Matilde Brandi è stata lasciata da Marco. “L’anello che aspettavo non è mai arrivato. Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Matilde però, commossa, prosegue dicendo: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia”.

La showgirl romana è distrutta, una storia iniziata nel 2004 è finita con un messaggio e inoltre, forse l’addio è dovuto al fatto che lui avesse un’altra donna. “Volevo essere solo amata un po’ di più. Adesso voglio aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono”, così conclude la Brandi con la speranza che arrivi un uomo che sappia amarla come merita.