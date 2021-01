Lazio-Roma, streaming gratis: dove vedere il derby in diretta

Tutto pronto per il derby tra Lazio e Roma. Andiamo a vedere dove assistere al big match di stasera in diretta e streaming gratis.

Manca pochissimo al primo derby stagionale tra Lazio e Roma. Lo Stadio Olimpico è pronto ad illuminarsi per ospitare una delle partite più attese della stagione, tra le due squadre capitoline che stanno vivendo due stagioni diverse. Da una parte la Lazio che rincorre un piazzamento in Champions League, dall’altra parte la Roma terza in classifica ed a sole sei lunghezze di distacco dal Milan capolista. Andiamo quindi a vedere i due momenti delle due compagini capitoline.

Partiamo dalla Lazio che attualmente è ottava in classifica a cinque lunghezze dalla Juventus quarta in classifica. I biancocelesti però vengono da un momento assolutamente positivo, infatti, nelle ultime cinque partite i ragazzi di Simone Inzaghi hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Il derby quindi presenta l’occasione giusta per puntare al quarto posto, confermando il buon momento di forma.

Dall’altra parte invece troviamo la Roma, che ha come unico obiettivo la vittoria del derby per non perdere il treno Scudetto. Anche i giallorossi vengono da un pareggio e tre vittorie nelle ultime quattro partite, una buona risposta dopo la sonora sconfitta contro l’Atalanta per 4-1. Mister Paulo Fonseca, così, proverà a conquistare la vittoria, per far continuare a sognare i tifosi. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita.

Lazio-Roma, streaming gratis: Sky o Dazn?

Sul palcoscenico dello Stadio Olimpico scenderanno in campo tra poco Lazio e Roma, per l’anticipo valido per la 18esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.