Ilary Blasi, sorpresa in arrivo: grande notizia per i fan

Ilary Blasi, che sorpresa: arriva una grande notizia per la signora Totti e di conseguenza per tutti i suoi fan. Ecco cosa si vocifera…

Possibile doppietta di Ilary Blasi in diretta tv: reduce dall’addio al Grande Fratello Vip e dall’avventura non troppo felice con Eurogames, la show-girl potrebbe rimettersi in gioco non con una ma con ben due nuove sfide. La prima, ormai risaputa, è la conduzione de L’isola dei famosi subentrando al posto di Alessia Marcuzzi. Ma appunto potrebbe non finire qui come rivela a sorpresa il settimanale Vero.

Ilary Blasi ritorna in Tv con due programmi?

Per la signora Totti, infatti, sarebbe pronta anche la regia di un altro importante programma. Si tratterebbe di un format assolutamente inedito in Italia, ideato dalla piattaforma Discovery e importato direttamente dagli Stati Uniti dai vertici di Real Time. Insomma: una novità assoluta e tutta da scoprire per il pubblico italiano. Quindi non un programma classico di quelli che ha visto protagonista la Blasi in questi anni, ma una vera e propria ventata di freschezza sia per lei che per il pubblico.

Ma a proposito dell’Isola dei Famosi, Asia Argento ha ufficialmente smentito una propria presenza al programma per questo nuovo 2021. “Ma manco morta, nemmeno per 5 milioni di euro. Ora basta: non faccio l’Isola dei famosi”, ha riferito parecchio infastidita in una diretta Instagram. Intanto sono sempre più caldi i nomi di Brando Giorgi, Patrizia Rossetti, Jill Cooper e Alessandra Canale. Marco Baldini, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli e Luigi Oliva anche dovrebbero essere tra i partecipanti.