Giulia De Lellis, regalo da sogno per il compleanno: vale migliaia di euro! L’influencer non ha badato a spese per acquistare un articolo esclusivo

Oggi è il giorno del compleanno di Giulia De Lellis. Il 15 gennaio la bellissima influencer di Pomezia taglia il traguardo del quarto di secolo. I suoi primi 25 anni sono stati già piuttosto movimentati, grazie alla fama conquistata a “Uomini e Donne” e gli amori social con i due Andrea, Damante e Iannone. Ora ha deciso di voltare pagina e a quanto pare la nuova relazione con Carlo Gussalli Beretta va a gonfie vele. Il rampollo della ricchissima famiglia fondatrice del noto marchio d’armi, non le fa mancare attenzioni e regali, trattandola come una vera regina. Giulia questa volta però ha voluto fare le cose da sola. Si è voluta togliere nel suo giorno speciale uno sfizio costosissimo e di grande lusso. Ha acquistato un “auto-presente” dal valore di migliaia di euro, come confermato da lei stessa su una storia Instagram. Una borsa Kelly di Hermes, tra gli articoli più costosi dell’intero mondo della moda.

Giulia De Lellis, regalo da sogno per il compleanno: le foto dei festeggiamenti su Instagram

Nonostante le difficoltà del momento e l’impossibilità di organizzare una bella festa per il Covid, Giulia De Lellis è riuscita a festeggiare ugualmente in modo speciale. Su Instagram la bellissima influencer ha postato delle foto che la ritraggono alle prese con una torta davvero speciale.

“Aspettando la mezzanotte. Una sorpresa inaspettata ha fatto battere il mio cuore più che mai! Il mio vino preferito, i fiori più belli di sempre, i miei amati gnocchi, la mia torta del cuore e tu Carlo. Cosa vuoi che ti dica ?! Grazie…”.

Il suo nuovo amore le ha organizzato una serata speciale per i suoi 25 anni e lei non ha mancato di ringraziarlo. Carlo Beretta sembra davvero essere “quello giusto”, vedere per credere…