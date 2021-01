Elodie, niente sotto la camicia: si apre all’improvviso! – VIDEO

Elodie, niente sotto la camicia: si apre all’improvviso! La storia su Instagram ha fatto il pieno di like e la mostra in una veste insolita

Elodie è sempre sulla cresta dell’onda sia dal punto di vista lavorativo che sul lato social. La bellissima cantante e modella parteciperà a marzo al Festival di Sanremo nel ruolo inedito di co-conduttrice, al fianco del collaudato Amadeus. In più ha appena lanciato un nuovo progetto legato al mondo del beauty, promuovendo la sua prima collezione di trucchi. La linea di in ombretti, eyeliner, mascara è stata prodotta in collaborazione con Sephora che l’ha voluta anche come testimonial della sua nuova campagna pubblicitaria.

Il suo look super sexy non è passato inosservato anche su Instagram, dove ormai sono diventati oltre due milioni i followers.

Elodie, niente sotto la camicia: il video su Instagram fa impazzire i fan

L’ex concorrente di “Amici” di Maria De Filippi ha realizzato una nuova storia su Instagram davvero particolare. La ripresa in primo piano la mostra in camerino con un look esclusivo. Cuffia scura in testa ma soprattutto una camicia di seta che lascia intravedere il Lato A senza niente sotto. Il tutto accompagnato da un pezzo rap e lo sguardo magnetico come sempre. Capello raccolto e lineamenti del viso esaltati dai colori del trucco, una bellezza naturale che non può passare inosservata. I fan rimasti di stucco si sono precipitati a commentare la story con messaggi di grande trasporto.

