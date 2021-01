Diletta Leotta-Can Yaman, arriva l’annuncio ufficiale: fan impietriti per quello che sta accadendo proprio in queste ore.

Da giorni non si parla d’altro e cioè della presunta love story tra la bellissima Diletta Leotta e l’affascinante Can Yaman. La conduttrice di DAZN e l’attore turco si sarebbero visti a Roma e proprio nella Capitale avrebbero trascorso cinque giorni di passione, ma gli stessi protagonisti della vicenda ora tornano a parlare. Se la bella Diletta non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione in tal senso, lo stesso non ha fatto Can Yaman che proprio in queste ore ha alzato la voce.

Diletta Leotta-Can Yaman, arriva l’annuncio che spiazza tutti

Il 31enne originario di Istanbul, infatti, ha da poco pubblicato una Storia sulla propria pagina Instagram dove zittisce tutti e aggiunge: “Fatti miei, punto”. Can Yaman, dunque, non ha apprezzato i tantissimi rumors di gossip che si stanno rincorrendo in queste ore e ha invitato tutti a rispettare la sua privacy. Ecco la Storia pubblicata da poco sulla sua pagina Instagram:

In ogni caso, sembra davvero che tra Diletta Leotta e Can Yaman ci sia del tenero, ma per il momento non ci sono state conferme ufficiale da parte dei diretti interessati. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e sicuramente vi terremo aggiornati in tal senso.