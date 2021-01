Covid-19, Ricciardi avvisa: “Serve nuovo lockdown da un mese” 

Covid-19, ritorna lo spettro di un nuovo lockdown di un mese in Italia. E’ quanto riferisce Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, intervenuto quest’oggi in diretta.

Nuovo lockdown da un mese in tutta Italia: è lo scenario choc che avanza Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L’esperto, intervenuto quest’oggi a Rai Radio 1 nel programma ‘Un giorno da pecora’, si è pronunciato con una certa fermezza a proposito degli interventi necessari per frenare la curva epidemiologica e una terza ondata che rischia di incombere sempre di più.

Covid-19, Ricciardi chiede un lockdown di un mese

A richiesta precisa sull’esigenza di una nuova chiusura totale, il docente ha risposto senza esitazioni: “Considerando che c’è già in quasi tutti i Paesi europei, ci vorrebbe qualcosa di simile anche in Italia per tre o quattro settimane. Le misure della zona rossa potrebbero andare, ma senza applicare deroghe. Comprendo tutte le esigenze relativo alla socialità e quant’altro, ma permettendo che alcune persone possano andare a casa di altri permetti comunque una deroga pericolosa alle attività essenziali”.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, bollettino 15 gennaio: 16.146 contagi e 477 morti

A suo avviso, dunque, sarebbe necessario un intervento fermo e deciso per migliorare la situazione: “Il mio consiglio è optare per una stretta per un mese, il che bloccherebbe efficacemente la circolazione del virus e permetterebbe di avviare la campagna vaccinale nella maniera più serena possibile”.

Leggi anche —-> Nuovo Dpcm, il premier Conte lo ha appena firmato: tutte le restrizioni

L’alternativa, altrimenti, è andare avanti con queste continue ondate con picchi inquietanti e una media contagi medio-alta: “Se non si opta per il lockdown di un mese, proseguiremo con queste ondate anche dannose per la vaccinazione. Altrimenti, quando dovremo vaccinare 200mila persone al giorno a marzo, come faremo in caso di terza ondata in corso?”.