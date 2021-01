L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese.

Dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore il nuovo Dpcm. Continuano a essere numerose le restrizioni, ad esempio fino al 5 marzo palestre, piscine e cinema restano chiuse mentre i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla.

Il governo con il nuovo decreto conferma la stretta per cercare di placare i contagi da coronavirus e fissa ulteriori restrizioni. L’Italia resta divisa in colori e le regioni a rischio alto andranno automaticamente in arancione.

Il coprifuoco resta invariato e dunque c’è il divieto di uscire dalle 22 alle 5. Vige ancora l’obbligo di indossare la mascherina sia in luoghi aperti che chiusi.

Coronavirus, bollettino 15 gennaio: 16.146 contagi e 477 morti

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 17.246 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 15 gennaio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 16.146 persone. I decessi sono 477 mentre il numero di guariti è di 18.979.

• 16.146 contagiati

• 477 morti

• 18.979 guariti

-35 terapie intensive | -269 ricoveri

273.506 tamponi

Tasso di positività: 5,9% (-4,8%)

1.002.044 vaccinati totali

