Usa, Cia pubblica nuovi documenti su avvistamenti UFO

Usa, la Cia ha pubblicato dei nuovi documenti sulle segnalazioni Ufo in tutto il mondo. Tra sei mesi atteso un nuovo report.

La Cia ha finalmente reso pubblica una parte della documentazione relativa agli avvistamenti di Oggetti Volanti Non Identificati. L’agenzia di intelligence statunitense ha consegnato al mondo un cd-rom in cui i servizi segreti americani, affermano esserci tutti i report redatti sugli avvistamenti Ufo. Nei documenti sono contenute sia le semplici segnalazioni arrivate alla Cia nel corso degli anni da parte della popolazione, sia alcuni casi in cui gli 007 americani sembrerebbero aver deciso di approfondire la questione con dettagliate analisi. I file sono a disposizione dei cittadini, che possono visionarli accedendo al sito The Black Vault.

Leggi anche: Usa, il Pentagono lancia la divisione per studiare gli Ufo

Usa, documenti UFO: avvistamenti in tutto il mondo

L’Agi ha già visionato la maggior parte dei documenti caricati raccontando di come al suo interno vi siano segnalazioni su tutto il continente e non solo. Si parla infatti, oltre che ad esempio dei numerosi avvistamenti avvenuti in Sudamerica negli anni 60, anche di quelli avvenuti in Russia o Cina.

Leggi anche: Usa, il Pentagono mostra tre video ufficiali di Ufo – VIDEO

L’impressione è che il governo americano e i servizi di intelligence abbiano preso negli anni molto sul serio questa vicenda, approfondendo sempre le segnalazioni che ritenevano affidabili. Tra sei mesi è inoltre atteso un nuovo documento del Ministero della Difesa chiamato a stilare un nuovo rapporto sugli avvistamenti.