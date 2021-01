Calciomercato Juventus, pazza idea di Paratici: affare da oltre 40 milioni. I bianconeri continuano ad investire sui giovani ma non perdono d’occhio anche i grandi colpi europei

La Juventus sta pian pian tornando vicino alla vetta della classifica inanellando risultati positivi. Le difficoltà in Coppa Italia contro il Genoa hanno però palesato ancora qualche crepa nel progetto di Andrea Pirlo. Un gioco che non sempre entusiasma e una dipendenza quasi spasmodica dalla vena di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, alla soglia dei 36 anni, è ancora il principale realizzatore e accentratore del gioco bianconero, potendo contare solo saltuariamente sulla collaborazione di Morata e Dybala. Il primo è stato fuori nelle ultime settimane per infortunio, il secondo sta vivendo un periodo di appannamento che ormai va avanti da mesi. Proprio su di lui andranno fatte delle valutazioni ben precise in chiave mercato. Nedved e Paratici sono convinti di aver proposto al ragazzo un grande contratto, al livello dei top player europei e aspettano una risposta a breve. Nel frattempo, però, si stanno guardando intorno per capire come rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Tutte le piste portano in Francia, con un doppio colpo a parametro zero che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, pazza idea di Paratici: Depay più Thauvin a parametro zero

I due nomi che arrivano direttamente dalla Ligue 1 e che fanno gola alla Juventus sono quelli di Thauvin e Depay. Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, Paratici sarebbe alla ricerca del doppio colpo in vista di giugno. L’esterno 27enne del Marsiglia è in scadenza e non ha intenzione di prolungare con l’OM. Su di lui ci sono diversi club europei ma in pochi possono garantirgli un accordo di 4 o 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione come la Juventus. Per quanto riguarda Depay il discorso è simile. Il Lione lo ha trattenuto fino a quest’anno non riuscendo a trovare l’accordo per l’estensione del contratto. Ora il ragazzo vuole cambiare aria e sarebbe felice di giocare in Italia. La “Vecchia Signora” è pronta a mettere sul piatto una cifra intorno ai 5 milioni di euro all’anno. Se andassero in porto entrambe le trattative, con circa 43 milioni di euro (25+18) di ingaggi, spalmati nei prossimi 4 anni, la Juve rifarebbe l’intero attacco. Nel modulo 4-4-2 scelto da Pirlo i due sarebbero perfetti nel ruolo di esterno offensivo e seconda punta. Un bel salto in avanti, in attesa di capire cosa farà Dybala.