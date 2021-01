La Juventus ha un organico importante, ma non per questo la dirigenza resta ferma, anzi, nelle ultime ore sembra essere tornato di moda il nome di Willian.

I bianconeri stanno pensando di intervenire sul mercato per puntellare la rosa in almeno due reparti: uno è il centrocampo e l’altro il fronte offensivo. Alla Juventus serve una quarta punta e al momento di nomi se ne sono fatti tanti, ma le trattative con ognuno di loro non è mai decollata.

Serve un giocatore che permetta ad Alvaro Morata di rifiatare e dati gli impegni ravvicinati, Pirlo non vorrebbe ritrovarsi con una coperta eccessivamente corta. La dirigenza si sta muovendo per accontentare le richieste del mister, ma nelle ultime ore è spuntata un indiscrezione riguardo Willian.

Calciomercato Juventus, colpo low cost: arriva dalla Premier

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercatonews.com, Fabio Paratici è tornato a inseguire Willian. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal è una vecchio pallino della Vecchia Signora e il sogno di averlo in rosa potrebbe materializzarsi a giugno.

Infatti, sempre secondo cmnews.com, per il classe 1988 i Gunners chiedono circa 15 milioni di euro mentre i bianconeri non si spingerebbero oltre la metà. Se le pretese si abbasseranno l’affare può concludersi senza alcun tipo di intoppo.

