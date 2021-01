Calciomercato Inter, si va verso un clamoroso ribaltone: Conte via!

Calciomercato Inter, si va verso un clamoroso e inaspettato ribaltone: Conte via al termine della stagione in corso.

Se n’era già parlato diversi mesi fa e adesso tornano a farsi vivi alcuni clamorosi rumors di mercato: le strade dell’Inter e di Antonio Conte potrebbero infatti separarsi al termine di questa stagione. Il tecnico nerazzurro ha recentemente storto il naso per alcune scelte societarie e, a questo punto, non sono esclusi colpi di scena in tal senso. Il presidente Zhang ha provato a ricucire lo ‘strappo’ a più riprese, ma il rapporto tra lui e l’ex allenatore della Juventus non è mai stato idilliaco. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza su questa importante vicenda.

Calciomercato Inter, le ultime su Conte: addio a fine stagione?

Secondo quanto riportato proprio in queste ore da ‘Calciomercato.com’, Conte starebbe pensando di salutare la compagnia a fine anno, a prescindere dalla conquista o meno dello scudetto.

Già in passato il 51enne salentino si era reso protagonista di una scelta a dir poco inaspettata con la separazione dalla Juventus, che lasciò il popolo di fede bianconera a bocca aperta. Ora la storia potrebbe ripetersi e, anche in questo caso, si tratterebbe di un addio a dir poco sorprendente. Come si concluderà alla fine questa vicenda?