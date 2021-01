Anna Falchi si spoglia per la vittoria della Lazio: promessa mantenuta dalla bellissima attrice e conduttrice televisiva.

Anna Falchi mantiene la promessa fatta qualche giorno fa e si mostra come mamma l’ha fatta per la vittoria della sua Lazio nel derby contro la Roma. La compagine allenata da Simone Inzaghi, infatti, batte i giallorossi per 3-0 nell’anticipo serale della diciottesima giornata di Serie A e la splendida 48enne con cittadinanza finlandese non perde tempo e lascia tutti a bocca aperta. La foto pubblicata dalla Falchi, qualche istante fa, sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan ma procediamo con ordine.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elodie, niente sotto la camicia: si apre all’improvviso! – VIDEO

Anna Falchi si spoglia dopo il successo nel derby: ecco la Foto

Nella Foto in questione si vede la straordinaria Anna Falchi con una mascherina biancoceleste e senza vestiti per festeggiare il successo ottenuto in questi minuti da Immobile e compagni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta-Can Yaman, arriva l’annuncio ufficiale: fan impietriti!

“Finitaaaaaa la partita più importante e sentita della capitale !!!! W W W la Lazio e tutta la squadra, il grande Ciro Immobile che non ci delude mai, il “Lupo” Luis Alberto che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto!“, il commento alla Foto: