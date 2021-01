Twitter, il fondatore difende il blocco a Trump: “Giusto, ma pericoloso”

Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, difende il ban di Donald Trump sulla piattaforma. Per Dorsey la decisione è giusta ma pericolosa.

Sul blocco imposto a Donald Trump da parte di Twitter è intervenuto lo stesso fondatore del social network, Jack Dorsey. Infatti il numero uno della piattaforma ha etichettato come “giusta, ma allo stesso tempo pericolosa” la decisione del blocco dell’account personale del presidente americano. Infatti Dorsey afferma che il provvedimento non solo è un fallimento, ma può costituire anche un pericoloso precedente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Donald Trump, confermato l’impeachment: è la seconda volta in un solo mandato

L’annuncio di Dorsey è avvenuto direttamente sul proprio profilo dove ha scritto di di “non festeggiare né andare fiero“. Le parole riguardano ovviamente il ban del profilo personale del tycoon, @realDonaldTrump, dopo quanto accaduto lo scorso 6 gennaio. Lo stesso fondatore del social network ha ammesso che la decisione presa è un fallimento nel promuovere un discorso sano, visto che frammenta il discorso pubblico.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021