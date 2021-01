Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco dopo un malore: la situazione

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco: ansia per il leader Forza Italia colpito da un malore. Ecco quanto riferito dal dottor Alberto Zangrillo, medico personale dell’83enne.

Ultim’ora in Italia: Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, a causa di un problema cardiaco. Lo ha rivelato Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, contattato dall’ANSA. Il ricovero è stato deciso di preciso per “un problema cardiaco aritmologico” a seguito di un malore avvertito dal leader politico.

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale

Il ricovero imposto è stato così tempestivo tanto da evitare anche un rientro in Italia, come svelato dal professor Zangrillo: “Lunedì – ha spiegato all’agenzia di stampa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e da lì ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Nuovo ritorno in clinica dunque per Berlusconi, reduce già da una lunga degenza lo scorso ottobre a causa del Covid-19. Un’esperienza durissima e che l’ha provato parecchio come raccontato dal diretto interessato: “Devo ammettere che è stata una delle esperienza più sofferte della mia vita, a un certo punto credevo di non farcela. Le prime 72 ore sono state difficilissime da superare e francamente non credevo di farcela… ho sofferto tanto, per cui mi sento vicino a tutti gli italiani”. Ora una nuova battaglia, con un augurio di rapida guarigione.