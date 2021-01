Sanremo 2021, pubblico sulla nave: come funzionerà

Pubblico sulla nave: è possibile. Amadeus ha parlato di come Sanremo 2021 sarà ricco di spettatori dal vivo pur rispettando i protocolli

“L’idea è quello di tenere 500 persone in una bolla, su di una nave da crociera attaccata al porto di Sanremo”, Amadeus non vuole neppure immaginare un Festival di Sanremo senza pubblico. “Non è detto che tra queste ci saranno persone già vaccinate. Trascorreranno una bellissima settimana di vacanza a bordo e ogni sera saranno riportati in pullman da massimo 20 persone, così da tenere gruppi distinti e isolati in caso di improvvise positività”.

Il conduttore del 71° Festival di Sanremo non riesce a pensare al Teatro Ariston spoglio, con l’eco e nessuno che applaude alle esibizioni. Oltretutto, ritiene che questa strategia possa attirare pubblico da tutto il mondo: “È sicuramente un protocollo nuovo, mai applicato, credo che anche dall’America avranno la curiosità di seguirci per capire”.

Sanremo 2021, pubblico e ospiti: tutte le novità

In un’intervista di questa mattina ad RTL 102.5, Amadeus è tornato a parlare Sanremo 2021: non sarà solo il pubblico la novità. Riconfermato il conduttore emiliano in coppia con Rosario Fiorello e, ancora una volta, confermati gli ospiti: Elodie, per una sera, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic per le 5 serate.

Salvo imprevisti, dunque, si partirà il 2 marzo fino al 6, giorno della finalissima che decreterà il 71° vincitore del Festival. Non è escluso – come lo stesso Amadeus afferma – che Alessandra Amoroso ed Emma Marrone possano salire, insieme, sul palco con il singolo in uscita al 15 gennaio. Una novità in cantiere è quella che potrebbe vedere Giovanna, moglie del conduttore, sul palco dell’Ariston per la prima volta.