Sanremo 2021, Amadeus annuncia: “C’è la data”

Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021, ai microfoni di Rtl 102.5 ha rivelato la possibile data del prossimo Festival

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus, ai microfoni di Rtl 102.5 ha rivelato la possibile data del Festival: “Lavoriamo per incominciare il 2 marzo, per me la data dev’essere questa. Al pubblico vogliamo garantire un festival con tutte le regole sanitarie. La salute è la cosa più importante e nessuno dev’essere messo a rischio. Lavoriamo tutti insieme affinché, in sicurezza, sia una kermesse più normale possibile”. Sulla possibilità della mancanza di pubblico è netto: “Sanremo non si può fare senza pubblico, in un Ariston vuoto”.

LEGGI ANCHE—> Zanardi è tornato a parlare, la dottoressa: “Non ci credevamo”

Sanremo 2021, la lista dei big in gara

LEGGI ANCHE—> Sanremo 2021, quanto guadagnerà Ibrahimovic: cifra monstre