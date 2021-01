“Speriamo che il presidente stia bene e che venga presto dimesso, perché mai come in questi giorni abbiamo bisogno di lui”. Sono le parole del deputato Antonio Pentangelo di Forza Italia.

“Speriamo che il presidente stia bene e che venga presto dimesso, perché mai come in questi giorni abbiamo bisogno di lui”. Sono le parole del deputato Antonio Pentangelo di Forza Italia, in merito al ricovero per un problema cardiaco di Silvio Berlusconi al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato nel Principato.

Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi e si troverebbe lì per fare alcuni esami di routine. “Lunedì – ha spiegato all’Ansa il suo medico Alberto Zangrillo – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Ruby Ter rinviato all’8 aprile

Intanto è stato rinviato all’8 aprile il processo Ruby Ter a Siena. Gli avvocati del leader di Forza Italia, Federico Cecconi ed Enrico De Martino, hanno fatto richiesta di legittimo impedimento proprio per il ricovero di Berlusconi, che è stata accolta. Hanno presentato inoltre, una dichiarazione spontanea scritta dell’ex premier, nella quale si dichiara innocente. Il Cavaliere avrebbe dovuto deporre oggi a Siena, al processo che lo vede imputato per corruzione in atti giudiziari.

L’onorevole Antonio Pentangelo: “A Roma, tutti in apprensione per Berlusconi”

“Sto tornando adesso da Roma e siamo stati tutti in apprensione per il presidente. Ma abbiamo anche saputo che si tratta solo di accertamenti dovuti a un attimo di scompenso avuto – racconta Pentangelo – che ha fatto allarmare i familiari e i suoi collaboratori e che ha reso necessario un controllo. Ci dispiace molto che il presidente abbia avuto questo problema, ancora di più perché questo è un momento particolare per l’Italia e lui ha dimostrato moderazione e senso di legame con la nazione. Ovviamente speriamo che prima di tutto badi alla sua salute, e che si rimetta in forma perché abbiamo bisogno di lui, soprattutto nei prossimi giorni. Immaginiamo il suo stato d’animo di fronte alla necessità di stare sotto controllo, mentre invece vorrebbe partecipare attivamente e seguire le vicende della crisi di governo che stiamo vivendo”.

Cosa succederà nei prossimi giorni?

“Oggi sul tavolo di noi parlamentari, ma anche tutta Italia, c’è questo momento di grossa difficoltà e disagio che stiamo vivendo. È quasi un anno che viviamo questa situazione. I cittadini, gli imprenditori, stanno facendo sacrifici da molto tempo e sono sofferenti. Ad esempio, sto seguendo con attenzione la situazione degli ottantuno posti di lavoro che potrebbero perdersi a Castellammare di Stabia (Napoli ndr.) per la vertenza Meridbulloni. In un momento come questo, tutti insieme ci dovremmo interessare a tutelare il lavoro. Oggi eravamo seduti in aula e non è stato esaminato il decreto Natale, perché eravamo presi dalla crisi”;

Silvio Berlusconi è ricoverato a Monaco, perché il medico ha preferito non trasferirlo in Italia dal Sud della Francia.

“Il presidente è a casa della figlia per l’emergenza da Covid-19, com’è noto a tutti. I familiari hanno deciso di tenerlo a casa della figlia Marina per proteggerlo dalla vita molto impegnativa che svolge in Italia. Sicuramente qui, incontrando continuamente persone, si esporrebbe a un rischio a cui non deve assolutamente esporsi”;

Questa mattina, in aula, gli avvocati di Berlusconi hanno presentato una sua dichiarazione scritta in cui si dichiara innocente.

“Non è una novità. Io sono rispettoso della legge e dei processi, ma sappiamo che molti di noi hanno il dubbio che (i processi che lo hanno visto imputato negli anni ndr.) siano stati anche una manovra politica nei confronti del nostro presidente. È chiaro che di fronte alla salute, il minimo che si possa fare è rimandare a una seduta successiva. Sono sicuro che Berlusconi sia estraneo ai fatti, ma intanto gli anni passano e consumano le persone. Non si tratta tanto delle sentenze finali, ma anche del cammino verso un giudizio, che lascia tracce indelebili su chi è sensibile come il presidente. Non è il primo processo che subisce. Fa male al cuore. Ha dedicato una vita a udienze e processi e mi dispiace. Mi auguro che tutto ciò possa finire quanto prima e che abbia la vita che merita”;

Perché dice che Berlusconi è provato dalle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista?

“Quando ci siamo incontrati ha sempre confessato la sofferenza umana per tutto quello che ha vissuto. Mi ha raccontato di processi e udienze e lo ricordo con affetto, perché vedevo nei suoi occhi il dispiacere che uno dei più grandi imprenditori italiani ha dovuto subire per aver scelto di dedicare la sua vita alla politica”.

Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare: “Auguro al presidente Berlusconi di rimettersi al più presto”

“Auguro al presidente Berlusconi di rimettersi al più presto e di poter tornare quanto prima a guidare il centrodestra in questa fase delicatissima per la politica nazionale – afferma Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia – Appena pochi giorni fa ho avuto modo di parlare con il presidente che ha voluto incontrare i sindaci in videoconferenza. Il suo carisma, la sua grinta e la voglia di coinvolgere sempre più i territori nella crescita del partito sono encomiabili come sempre. Forza presidente!”.