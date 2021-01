Nuovo Dpcm, Toti anticipa: “Praticamente tutta Italia in zona arancione”

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha anticipato quanto emerso dalla conferenza regioni-governo. “Da domenica tutta Italia in zona arancione”, rivela

Il governatore della Liguria, nonché vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti ha dato alcune anticipazioni ai microfoni di Tg2 su Rai 2 a seguito dell’incontro con il governo. “In videoconferenza con i governatori, il ministro Speranza ha annunciato il combinato disposto del decreto legge approvato ieri sera e del nuovo Dpcm, che porrà in arancione praticamente tutta l’Italia a partire da domenica con i nuovi parametri”.

Il governatore non è propriamente d’accordo con quanto deciso dal governo, poiché per lui “gli italiani non possono restare con le loro attività chiuse, chiusi in casa e vedere un Governo che traccheggia nella speranza di trovare 7-8 voti al Senato”.

