Mamma ho perso l’aereo, com’è oggi Kevin: irriconoscibile! – FOTO

Mamma ho perso l’aereo, com’è oggi Kevin: irriconoscibile! Il suo personaggio è diventato un cult negli anni ’90 per i bambini di tutto il mondo

Chi di voi non ha visto almeno una volta “Mamma ho perso l’aereo”? Il film del 1990 è diventato un cult per intere generazioni e ha lanciato nel firmamento di Hollywood Macaulay Culkin, il bimbo che interpretava Kevin McCallister. Un cast di tutto rispetto con la partecipazione anche del grande Joe Pesci, che replicò due anni dopo con “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”. Una fama che non giovò particolarmente all’attore protagonista, autore in quegli anni anche di altri film di successo, come “L’innocenza del Diavolo” (1993) e “Richie Rich” (1994). Nato nel 1980, Culkin si è sposato giovanissimo nel 1998 con il suo primo amore Rachel Miner, divorziando appena quattro anni dopo. Da lì è entrato nelle cronache di tutti i rotocalchi di gossip americani per le sue disavventure personali, con abuso di droga e alcol e problemi con la giustizia.

Mamma ho perso l’aereo, com’è oggi Kevin: il cambiamento irriconoscibile di Macaulay Culkin

Nonostante i problemi privati e le dipendenze che ha dovuto combattere, Macaulay Culkin ha sempre lo sguardo del bambino disincantato di “Mamma ho perso l’aereo“. Biondissimo come sempre, ha cambiato almeno tre volte pettinatura, passando dai capelli lunghissimi, ad un taglio più canonico. Nel suo passato c’è anche il ruolo di frontman di un gruppo rock newyorkese, i “The Pizza Underground”. Dopo il secondo matrimonio, con l’attrice Brenda Song, dal 2017 sembra aver messo la testa a posto.

Ultimamente ha aderito alla petizione su Twitter per abolire il cameo di Donald Trump da “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York“. Il tycoon americano compariva in una scena del film incrociando all’Hotel Plaza il piccolo Kevin.

A quanto pare nel futuro di Culkin c’è solo il politically correct, in una netta inversione di tendenza rispetto ai suoi primi 40 anni di vita.

