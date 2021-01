Laura Barriales, di nuovo incinta: il sesso del bambino – FOTO

L’attrice, modella e conduttrice Laura Barriales aspetta il secondo bambino, su Instagram ne svela il sesso

Laura Barriales diventerà mamma per la seconda volta. Quattro anni fa ha sposato l’imprenditore ticinese – nonché amministratore delegato di un’importante azienda vinicola – Fabio Cattaneo ed un anno dopo è nata la loro prima figlia, Melania. A distanza di poco più di due anni, l’attrice spagnola, naturalizzata italiana, annuncia la nascita del prossimo figlio.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Laura Barriales si mostra in due foto, in compagnia della piccola Melania e con un enorme pancione. Sul maglione una vistosa scritta “It’s a boy”, dunque per la piccola di casa arriverà un fratellino.

Laura Barriales aspetta un maschietto, che gioia per la famiglia – FOTO

Dopo la femminuccia, c’è il maschietto e la famiglia Barriales-Cattaneo è al completo, adesso desta tanta curiosità il nome del prossimo arrivato in casa. Non si dica che la modella spagnola non stia passando un ottimo momento per la vita sentimentale, da 5 anni a questa parte, tutto sembra andare a gonfie vele. Ciò che va meno veloce è il lavoro: da quanto tempo non la si vede sul piccolo – o grande – schermo? L’ultima apparizione di Laura Barriales è avvenuta nel 2018 con MasterChef Celebrity e nel 2010 al cinema con Maschi contro Femmine. Nonostante ciò, da poco ha cominciato ad essere opinionista su TV8

La neo mamma non si dedicherà a nuovi lavori, visto l’arrivo imminente del piccolo, ma non è escluso che in un futuro potrebbe portare alla conduzione di un programma.