Harry Styles e Olivia Wilde, le accuse nei confronti di Radio Deejay

Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme? Non è certo, ciò che è certo è lo scivolone preso da Radio Deejay secondo i fan

Oggi in diretta su Radio Deejay due speaker radiofonici commentavano la notizia di Harry Styles avvistato mano nella mano con l’attrice Olivia Wilde. Una battuta di cattivo gusto – secondo i fan del cantante inglese – perché Linus ha detto: “Dicono sia guarito”, in seguito ai rumors che girano da anni sulla presunta relazione con il compagno di band, Louis Tomlinson.

LEGGI ANCHE > > > Laura Barriales, di nuovo incinta: il sesso del bambino – FOTO

La schiera di centinaia di migliaia di fan, non ha accolto di buon grado quanto detto da Linus DJ ed ha lanciato su Twitter l’hashtag #radiodeejayisoverparty volato in tendenza in poche ore. Accuse omofobe sono state mosse nei confronti dei due speaker radiofonici, nonostante il loro essersi scusati subito dopo: “Ovviamente sto scherzando”, queste sono state le parole aggiunte subito dopo in diretta.

Harry Styles e Olivia Wilde, accuse omofobe a Linus e Radio Deejay: la risposta

Nessuno ha digerito quelle frasi dette in diretta ed il video è stato subito diffuso sui social. Linus, però, ha deciso di correre subito ai ripari scusandosi, ulteriormente, postando una foto sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linus (@linus_dj)

NON PERDERTI > > > Diletta Leotta-Ibrahimovic, altra bomba: “Passata la notte insieme”

I tanti fan della trasmissione radiofonica e dello speaker in particolare sono corsi alla difesa di Linus, scrivendo che era palesemente in tono ironico per prendere in giro i veri omofobi. Il punto di discussione sono i rumors su una presunta relazione con un ex compagno di band – nei One Direction – Louis Tomlinson, padre da 5 anni.