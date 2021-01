Governo, Conte: “Italia Viva apre la crisi, accetto le dimissioni ministre”

Interviene sulla crisi di Governo il premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio accetta le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti.

Nella serata di mercoledì si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, con il premier Giuseppe Conte che ha preso atto delle decisioni di Italia Viva. Infatti il premier ha dovuto rilasciare un comunicato in cui ricorda come i ministri di Iv si siano presi la responsabilità di aprire una crisi, in pieno periodo pandemico. Conte si è detto sinceramente rammaricato per il danno che si sta producendo al paese. Inoltre il Primo Ministro ha accettato le dimissione delle ministre Bellanova e Bonetti, schierate proprio con il partito di Matteo Renzi.

Nel comunicato del Presidente, infatti, si legge come quest ultimo abbia provato fino all’ultimo a trovare un accordo per evitare la crisi. Conte afferma di non essersi mai sottratto al dialogo, anche se negli ultimi giorni era diventato molto complicato. Infatti dall’altra parte il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili. Così alla situazione delicata in cui vive l’Italia grazie al Covid, si aggiunge anche la crisi di Governo, con Conte che dovrà studiare il terzo esecutivo.

Governo, Conte studia il terzo esecutivo: si cerca la sostituzione delle ministre di Iv

L’Italia oltre al Covid così si trova ad affrontare anche una delicatissima crisi di Governo, che apre al terzo esecutivo di un rammaricato Giuseppe Conte. Infatti il premier ha comunicato: “Il Paese sta guardando la drammatica situazione che stiamo vivendo, ho offerto la disponibilità ad un tavolo di legislatura eppure di fronte a questa disponibilità ci sono state comunque le dimissioni delle ministre“. Conte afferma di aver ricevuto la notizia delle dimissioni solamente attraverso mail, con il premier che ha accettato.

La notizia delle dimissioni è stata riferito anche al Presidente della Repubblica direttamente dal Premier. Il governo adesso dovrà sciogliera la riserva su chi ricoprirà le due cariche ad interim. Con molte probabilità sia la responsabile dell’Agricoltura Teresa Bellanova che la ministra della Famiglia Elena Bonetti, saranno sostituite dallo stesso Giuseppe Conte. Vedremo nelle prossime ore se spunteranno ulteriori dettagli su come si evolverà il terzo esecutivo di Conte.