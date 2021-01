GF Vip, incredibile annuncio: “Non è vera la storia del tumore”

L’attrice Benedicta Boccoli, attraverso il suo profilo Instagram, inveisce contro l’opinionista del Gf Vip, Antonella Elia, smentendone la passata malattia

Dopo la lite in tv tra Samantha De Grenet ed Antonella Elia, quest’ultimo nell’ultima puntata si è scusata, lasciandosi andare anche ad una dolorosa confessione: “Nella lite io non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Mai avrei potuto farlo perché l’ho vissuto in prima persona, ma non l’ho mai detto a nessuno. So di cosa parli. Come ti è venuta in mente una cosa del genere? Non mi permetterei mai di deridere il dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima”. Antonella Elia sostiene dunque di aver avuto un tumore, ma l’attrice Benedicta Boccoli l’ha smentita sul proprio profilo Instagram.

Gf Vip, la Boccoli contro Antonella Elia: la smentisce su Instagram

“Ciao Antonella, ti ho vista in televisione al Gf Vip mentre discutevi con la De Grenet – esordisce in una storia Instagram la Boccoli. Non entro in merito alla discussione, ma entro in merito al fatto che hai detto di aver avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radioterapia e non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene.

Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questa malattia credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che penso tu abbia. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”. All’apparenza una lezione di stile della Boccoli nei confronti di Antonella, ma la realtà dei fatti non è detto sia questa. Chissà se l’Elia risponderà a tali “accuse”.