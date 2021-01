Fiorella Mannoia, l’annuncio emoziona l’Italia: succederà il 15 gennaio

Fiorella Mannoia, che sorpresa: arriva un annuncio fantastico che riguarda l’artista romana e che fa gioire l’intera nazione. Ecco cosa succederà a partire da domani.

Fiorella Mannoia torna in Tv e lo fa in grande stile. L’artista romana, reduce dalla sua ultima esperienza televisiva nel 2017, tornerà infatti in prima serata su Rai 1 con un programma musicale intitolati ‘La musica che gira intorno’.

Saranno precisamente due le puntate dello spettacolo: una il 15 gennaio, cioè domani, un’altra il 22. L’evento si terrà al Teatro 1 di Cinecittà Word, ovviamente senza pubblico data la pandemia da Covid-19, ma con diversi ospiti tutti ovviamente sottoposti a un tampone.

Tra questi – come riporta l’ANSA – ci saranno personaggi del calibro di Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue. Da definire, invece, i personaggi della seconda puntata. Zucchero sembrerebbe l’unico certo al momento, mentre si attendono novità anche per Amadeus.

Come spiegato dalla Mannoia, si tratta di uno show che intende celebrare il valore della musica nelle nostre vite. “La musica gira intorno a noi e non ci lascia mai. Le canzoni ti ricordano momenti, amori nati o finiti, sapori, odori, luoghi, come nessun’altra arte sa fare”, ha riferito. Quando le si chiede invece il modello che ha ispirato la sua vita e la sua carriera, la donna non ha dubbi: “Mina ovviamente. Mi sento molto vicina al suo stile, sia nel modo di essere che nell’ambito musicale. Siamo vocalmente diverse, ma la sento molto vicina”.