Fedez attaccato davanti a tutti: reazione furiosa di Chiara Ferragni – FOTO

Fedez attaccato davanti a tutti: la reazione di Chiara Ferragni spiazza tutti e sul web in queste ore non si parla d'altro.

Nonostante sia una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana, quella formata da Fedez e Chiara Ferragni diventa ogni tanto anche oggetto di critica da parte di qualcuno. Il rapper milanese e l’influencer cremonese vivono un momento importante della loro vita visto che la Ferragni è in dolce attesa, ma in queste ore si parla con una certa insistenza anche di un’altra cosa. Fedez, infatti, è finito nel mirino di un hater e sua moglie non ha apprezzato, anzi ha risposto al commento in maniera decisa e forte.

Fedez attaccato davanti a tutti: ecco la reazione di Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso in queste ore uno scatto che li ritrae sorridenti mano nella mano, ma a catturare l’attenzione di tutti è il commento di un utente: “Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco“.

La risposta della Ferragni, però, non si è fatta attendere: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore“.