Calciomercato Milan | Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha chiuso il colpo in attacco: arriverà nelle prossime ore. Si limano gli ultimi dettagli

Il Milan è vicinissimo a chiudere il colpo di esperienza in attacco. Nelle ultime ore, infatti, è nata una trattativa lampo con Mario Manduzkic. Il croato, che venta 27 titoli in bacheca a 7 premi individuali, qualche mese fa si è svincolato dall’Al Duhail ed ora è senza squadra. I dirigenti, tenendo conto dell’età (35 a maggio) e del fatto che non gioca ad alti livelli dal 2019, gli ha offerto un contratto di sei mesi con ingaggio relativamente basso. Il calciatore, pur di tornare a giocare ad alti livelli, sarebbe pronto ad accettare. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe concludersi. A riportare la notizia è Sky Sport.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, addio Dybala: arriva il miglior talento europeo

Calciomercato Milan, in arrivo anche Meité

Il Milan, oltre il rinforzo in attacco, è pronto a rimpolpare anche la mediana. Il nome che più si fa largo nell’ambiente di mercato è Souhailo Meité che è in uscita dal Torino. Ad annunciare la sua imminente cessione, senza però rivelare la destinazione, è stato il tecnico granata Giampaolo nella conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia proprio contro i rossoneri.

LEGGI ANCHE—> Joel Robert, morta a 77 anni la leggenda del motocross

A rallentare un’operazione che avrebbe potuto già concludersi, è la distanza economica tra le parti. I rossoneri offrono 6 milioni, il Toro ne vuole 10. Le società probabilmente si incontreranno a metà strada visti anche i buoni rapporti che intercorrono. Il Milan si appresta al doppio colpo per continuare a sognare lo scudetto ed i tifosi possono festeggiare. Il mercato in entrata rossonero, però, potrebbe vedere anche l’arrivo di un centrale difensivo nei prossimi giorni.