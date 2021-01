Calciomercato Juventus, addio Dybala: arriva il miglior talento europeo

Continua la ricostruzione della Juventus pronta a lavorare sul calciomercato. Con l’addio di Paulo Dybala potrebbe arrivare il miglior talento in Europa.

La Juventus è forse la squadra italiana più attiva in questa sessione di calciomercato, con i dirigenti bianconeri che studiano dei colpi sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è ringiovanire la rosa, una missione iniziata già quest anno dal ds bianconero, Fabio Paratici. Infatti in estate sono arrivati giovani di grande prospettiva come Dejan Kulusevski o Weston Mckennie, che stanno dimostrando di essere all’altezza del progetto.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, ex Milan per l’attacco: cifre e dettagli

Ma i bianconeri non lavorano solamente per questa sessione di calciomercato, ma anche per quella estiva, in modo da garantire a mister Andrea Pirlo dei colpi adatti ad ambire a qualcosa di importante. Per progettare al meglio il futuro i bianconeri studiano la cessione di Paulo Dybala. L’argentino è un beniamino dei tifosi e dopo essersi rilanciato con Maurizio Sarri, non è riuscito a trovare la sistemazione tattica con Pirlo. Adesso l’argentino potrebbe partire, aprendo le porte ad uno dei migliori talenti del calcio europeo.

Calciomercato Juventus, l’addio di Dybala apre le porte a Joao Felix: Paratici studia il colpo

Con la cessione di Paulo Dybala potrebbe arrivare il 21enne portoghese dell’Atletico Madrid, Joao Felix. Il calciatore portoghese non è solo uno dei migliori prospetti mondiali, ma è anche uno dei pupilli di Cristiano Ronaldo, che potrebbe rivelarsi il perfetto intermediario tra il calciatore e la dirigenza. A Joao Felix non sarebbero andate giù le partenze dalla panchina contro Alaves e Siviglia e, come riportano i colleghi di calciomercato.it, sarebbe pronto a chiudere la sua storia con l’Atletico.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per la difesa: scambio di cartellini

Eppure ad oggi la stagione di Felix è di certo migliore rispetto a quella di esordio con i “colchoneros“. Infatti in 15 partite di campionato, il portoghese ha realizzato 5 goal e smistato 4 assist. Mentre in Champions League ha messo a segno 3 goal in 6 partite, un bottino niente male. Ma le aspettative sul calciatore sono molto più alte, visto l’investimento da 127 milioni della dirigenza biancorossa. Vederemo se Paratici riuscirtà a realizzare il super colpo coordinato con la cessione di Paulo Dybala.