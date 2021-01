Calciomercato Inter, tentativo per il campione dello United: il colpo

Calciomercato Inter | L’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe intenzione di effettuare un tentativo per il centrocampista del Manchester United: le ultime

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, avrebbe messo nel mirino Donny van de Beek per quanto riguarda l’attuale finestra di mercato invernale. L’olandese, arrivato in estate al Manchester United per ben 40 milioni, fino ad ora ha deluso il tecnico Solskjaer che lo ha utilizzato ben poco. L’Inter vorrebbe, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, ragionare sulla base di un prestito secco fino a giugno, ma con la possibilità di discutere di un trasferimento definitivo a fine stagione. Il calciatore, dal canto suo, sarebbe propenso a lasciare i Reds soprattutto in ottica europea. I nerazzurri però dovranno prima cedere Christian Eriksen che è nel mirino del Real Madrid, anche se al momento non è arrivata alcun’offerta.

Calciomercato Inter, le possibili cessioni di gennaio

Dopo aver salutato Nainggolan, l’Inter, a dispetto delle entrate, è pronta a cedere altri calciatori in queste finestra di mercato invernale. E’ in primis il centrocampo che va sfoltito, con Vecino ed Eriksen che risultano essere di troppo. Il primo, recuperato dal lungo stop, interessa in Premier League a Wolves ed Everton.

La cifra per lasciarlo partire è di 15 milioni di euro. Il danese, invece, piace a Real Madrid e PSG ma fino ad ora non sono arrivate offerte. I nerazzurri potrebbero lasciarlo partire in prestito fino a fine stagione a patto che la squadra che lo acquista gli paghi l’intero stipendio di 7,5 milioni di euro. In attacco, con molta probabilità, verrà ceduto Pinamonti che piace a Benevento, Crotone ed Udinese.