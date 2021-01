Anna Falchi, promessa bollente per il derby: “Lo faccio se vince la Lazio”. La tifosa Vip non è nuova a scatti mozzafiato su Instagram per la sua squadra del cuore

Siamo arrivati alla vigilia del derby capitolino. Lazio-Roma rappresenta da sempre il confronto stracittadino più sentito in Italia, con una serie di sfottò che vanno ben al di là dello stadio. Quest’anno a causa del Covid, mancherà la componente più spettacolare e colorita, ovvero il pubblico. Per la prima volta nella storia la gara si disputerà a porte chiuse, perdendo di sicuro una parte del suo fascino. Per accendere ugualmente la passione dei fan, Anna Falchi ha deciso di fare una promessa a tutti i supporter biancocelesti. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato da grande esperta di calcio, oltre che da innamorata dell’Aquila.

“Sono disposta a vestirmi solo con una mascherina se la Lazio vincerà il derby! (ride, ndr). Se i social non mi faranno passare la foto perchè troppo osè, metterò una mascherona che copra qualcosa in più”.

Anna Falchi, promessa bollente per il derby: “Mi vesto solo con la mascherina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)



Anna Falchi è diventata famosa nel cuore di tutti i tifosi laziali dopo lo spogliarello allo Stadio Olimpico per lo scudetto del 2000. Rimase in reggiseno bianco al centro del campo, nel momento di massima gioia della squadra di Eriksson. Il fuoco della passione per il calcio da allora non si è spento e tutti i fan su Instagram lo sanno bene.

Ogni vittoria della Lazio viene condita con uno scatto piccante e ricercato, accompagnato dagli immancabili commenti. La sfida con la Roma sarà particolarmente dura, come testimoniato dal doppio pareggio dello scorso anno.

“Partiamo ad armi pari. Ci mancherà Correa ma confido nella verve di Caicedo. Della Roma mi preoccupa Mkhitaryan, sicuramente il loro giocatore più in forma. Guarderò la gara con un talismano di famiglia, un tifoso della Juventus, oltre che con mia figlia aquilotta”. Insomma tutto è pronto per domani sera, in attesa di “concedersi” ai propri fan come mamma l’ha fatta.