WhatsApp, come risultare invisibili: ora è possibile con il nuovo trucco

Su WhatsApp spunta un nuovissimo trucco che rende invisibili. Sarà possibile leggere i messaggi senza risultare online, andiamo a scoprire come.

WhatsApp nell’ultimo periodo sta facendo parlare tantissimo per i suoi nuovi termini di servizio, pronti a minare la privacy stando agli utenti eppure un trucco potrebbe risolvere tutto. Infatti molte persone che hanno un account sull’app sono impaurite dal nuovo Tos e da una parte trovia chi abbandona per dei competitors e dall’altra troviamo utenti pronti a trovare degli escamotage contro i termini di servizio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, la lista completa dei film in arrivo nel 2021: almeno uno a settimana

Trucchi, che come abbiamo riportato, erano già ampiamente utlizzati. Infatti se da una parte gli utenti vogliono usufruire dell’app di messaggistica, dall’altro vorrebbero proteggere la propria privacy. In molti infatti già in passato hanno oscurato l’ultimo accesso e lo stato attuale. Adesso gli utenti potrebbero insallare una nuova applicazione di terzi, in grado di rendere invisibile. Infatti con tale app, gli utenti potranno leggere i messaggi senza risultare online, andiamo a scoprire qual è e come funziona.

WhatsApp, nuovo trucco per risultare invisibili: arriva Unseen

Molti utenti hanno scoperto un nuovo trucco per risultare invisibili su WhatsApp. Per attivare il trick bisognerà scaricare una nuova app, dal nome di “Unseen“. Proprio questa applicazione potrà essere collegata al nostro numero e soprattutto ci permetterà di leggere i messaggi ed ascoltare audio senza risultare online, ma soprattutto senza modificare l’ultimo accesso sull’applicazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, cancellare l’app non basta: come eliminare i dati per sempre

Questa applicazione, per funzionare, dovrà essere lasciata attiva in background. Inoltre l’app è totalmente legale e gratuira e disponibile su tutti gli store digitale, da App Store e Play Store. In molti così, stanno optando per questa simpatica soluzione per non abbandonare l’applicazione, riuscendo così non solo a messaggiare, ma anche a mantenere riservato lo stato online e l’ultimo accesso. Sono tantissimi gli utenti che hanno già scaricato l’applicazione, che permetterà di attivare il nuovo trucco direttamente a WhatsApp.