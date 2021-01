Video da smartphone, le migliori app per farli rendere al massimo

Al giorno d’oggi, praticamente chiunque utilizza lo smartphone per registrare video. Ecco alcune app per renderli migliore

Lo smartphone è ormai diventato uno strumento imprescindibile per chiunque. Da utilizzare per chiamare, inviare o ricevere messaggi, utilizzare una miriade di applicazioni diverse e tanto altro. Le funzioni che i device presenti sul mercato offrono sono svariate, e tutte si stanno rivelando molto utili. Negli ultimi tempi, le grandi aziende stanno puntando molto sul comparto fotografico.

Sempre più di rado, infatti, si utilizzano fotocamere e videocamere per registrare video o scattare foto: ci sono gli smartphone. In questo senso, esistono alcune app in grado di rendere le proprie registrazioni o le foto ancor più di qualità, per farle rendere al massimo e poi pubblicarle sui social. Ecco le migliori in questo senso.

Video da smartphone, quali app esterne utilizzare

Se siete soliti utilizzare lo smartphone per registrare video, esistono alcune applicazioni molto utili che vi permettono di ottenere registrazioni ancor più di qualità. Nello specifico, ce ne sono diverse sia per iOS che per Android che sono in grado di offrire filtri, strumenti e tanto altro per migliorare la qualità generale. La prima è Quick di GoPro, semplice ed intuitiva. Spazio anche a VLLO, app professionale che permette di effettuare modifiche di ogni tipo in maniera manuale.

Altra applicazione molto interessante è InShot, dedicata soprattutto agli amanti dei social network. Questa permette di utilizzare strumenti vari tra i quali sticker, filtri, tagli e così via. Di recente sviluppo è BeeCut, che garantisce molti strumenti di video editing e verrà aggiornata ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Da non sottovalutare poi gli editor presenti di default negli smartphone, sempre più all’avanguardia e articolati.