Israele, il premier Netanyahu a processo l’8 febbraio

Israele, dopo alcuni rinvii, l’8 febbraio si terrà la prima udienza del processo contro il premier Netanyahu. Pesantissime le accuse nei suoi confronti.

L’emergenza sanitaria in Israele non accenna a placarsi, nonostante la nazione sia al momento la prima per numero di somministrazione dei vaccini contro il coronavirus. I contagi infatti continuano ad aumentare, in un momento in cui il governo è appena caduto dopo la mancata approvazione della Legge di Bilancio. Il paese dunque tornerà a votare a marzo, e in questo scenario si inserisce una notizia che potrebbe cambiare le sorti politiche di Israele. A breve infatti, inizierà il processo per corruzione contro il premier uscente Benjamin Netanyahu. La prima udienza era stata rimandata più volte negli ultimi mesi a causa del fatto che richiedeva la presenza in aula di un numero di persone incompatibili con le le misure anti assembramento disposte dal governo per contenere la diffusione del virus.

Leggi anche: Covid, Israele torna in lockdown totale: le nuove misure da domani

Israele, le accuse nei confronti di Netanyahu

E dopo un nuovo rinvio di alcuni giorni fa, i giudici sono finalmente riusciti a fissare una data per il processo, che inizierà l’8 febbraio quando la nazione non sarà più in lockdown (Questo infatti finirà, salvo cambiamenti, il 21 Gennaio). Le accuse nei confronti di Netanyahu sono molto pesanti, tra presunti regali che avrebbe accettato da alcuni imprenditori in cambio di favori e compiacenza politica e tentativi di corrompere la redazione del giornale Yediot Ahronot, in cambio di una stampa favorevole al suo governo.

Leggi anche: Covid-19, Israele verso terzo lockdown: “Non c’è altra scelta”

Infine, ci sono anche delle accuse di corruzione relative a quando ricopriva la carica di primo ministro favorendo, secondo i magistrati, con l’approvazione di alcune norme una compagnia di telecomunicazioni.