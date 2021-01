GF Vip, crisi di nervi e lacrime nella casa: cos’è successo – VIDEO

All’interno della casa più spiata d’Italia sale la tensione e basta poco per far saltare i nervi anche alle persone che sinora sono state tranquille.

Il video ha fatto riflettere moltissimi utenti del web. Perché prendersela sempre con la stessa persona, si sono chiesti alcuni. Agli occhi di qualcuno certi atteggiamenti sono parsi da bulli, ma la risposta la si può trovare solo analizzando l’episodio.

I vipponi erano a tavola e stavano cenando quando a un certo punto Cecilia Capriotti si è lasciata andare in una battuta poco carina nei confronti di Maria Teresa Ruta. Sicuramente il motivo è dato dalla nomitation ricevuta il giorno prima che brucia ancora e perciò l’attrice ha usato come valvola di sfogo la conduttrice piemontese.

GF Vip, crisi di nervi e lacrime per Maria Teresa Ruta

È bastato poco per far saltare i nervi a Maria Teresa Ruta. Cecilia Capriotti ha lanciato una frecciatina al suo indirizzo: “Stanotte qualcuno russava”. Battuta che non ha fatto sorridere nessuno, ma che ha fatto reagire in malo modo la mamma di Guenda Goria.

” Mi sono rotta i cogl***i – tuona Maria Teresa, – se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination. Posso essere una volta incazzata dopo 120 giorni? Perché non è che a me va sembra bene tutto”. Tommaso Zorzi è stato il primo ad andarle incontro e ad abbracciarla. Ciò è bastato per calmarla in parte, ma sul web sono tutti schierati contro Cecilia Capriotti.