Fabrizio Corona, svelato nome della sua futura moglie: “Ci sposiamo”

Fabrizio Corona si sposa ed a raccontarlo è lui stesso in esclusiva al settimanale Tutto: “E’ lo scoop del 2021”. Scopriamo chi sarà sua moglie

Fabrizio Corona sarebbe pronto a sposarsi ed a quanto pare sarebbe stato lui stesso ad annunciarlo al settimanale Tutto: “Sì, è vero. Ci sposiamo e questo sarà lo scoop del 2021. Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”. Ma chi sarà la sua futura moglie? Si tratta, secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, di Lia Del Grosso, imprenditrice 47enne a capo di un’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi. Corona ci ha tenuto anche a smentire a monte ogni possibile critica riguarda ad un matrimonio di affari, a sua detta è amore vero.

La rivelazione del re dei paparazzi va a smentire quanto da lui stesso dichiarato mesi fa quando, a seguito dei rumors in merito ad un suo matrimonio, spiegò ad Oggi: “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”.

LEGGI ANCHE—> Belen Rodriguez, arriva la bomba pazzesca: “E’ incinta”

Fabrizio Corona ammette: “Rischio di diventare cieco”

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, “sorpresa” con una stella della nazionale italiana – VIDEO

Fabrizio Corona al settimanale Tutto ha ammesso di avere anche un problema serio di salute. L’uomo rischia di diventare cieco a causa di una congiuntivite cronica. “I miei occhi sono peggiorati perché qualcuno mi ha fatto una macumba, me l’ha detto un sensitivo”. Questa la stramba ipotesi del vip.