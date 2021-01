Diletta Leotta-Ibrahimovic, altra bomba: “Passata la notte insieme”

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic: il settimanale Oggi lancia una bomba.

Diletta Leotta, altro clamoroso colpo di scena dopo l’incredibile conferma sulla love-story con Can Yaman. In questo caso si tratta però di un retroscena (bomba), relativo in particolare allo scorso 31 dicembre, rivelato quest’oggi dal settimanale Oggi. Al centro della questione ci sarebbe stato un protagonista assoluto e incredibile: Zlatan Ibrahimovic.

Diletta Leotta e Ibrahimovic, retroscena bomba

Secondo quanto infatti svela la rivista, il calciatore svedese avrebbe passato l’ultima sera dell’anno direttamente a casa della giornalista siciliana. “Lo hanno passato insieme dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto, quando le luci si sono spente per non riaccendersi più” ha svelato una fonte al settimanale. E i più malpensanti ora incalzano: cosa sarà successo, in quelle ore, tra i due?

Molti, malgrado le continue smentite dai diretti interessati e il matrimonio di Zlatan, credono infatti che qualcosina ci ci sia stato tra le parti. La conduttrice e il fenomeno scandinavo – ricordiamolo – si sono conosciuti personalmente grazie a BuddyFit, l’app sportiva per gli allenamenti da casa e di cui i due sono testimonial, e da lì è nata un’amicizia e una sintonia speciale. E secondo qualcuno si sarebbe andati anche oltre…