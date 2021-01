Covid, Messina: De Luca ritira ordinanza e riflette sulle dimissioni

Messina, il sindaco De Luca, dopo la decisione di ritirare l’ordinanza che imponeva nuove misure restrittive nella città, riflette adesso sulle sue possibili dimissioni, anche a causa delle minacce ricevute.

Una decisione sorprendente quella annunciata ieri dal sindaco Cateno De Luca sul ritiro dell’ordinanza che imponeva nuove misure restrittive a Messina dopo il il preoccupante aumento dei contagi. Le proteste dei cittadini e le minacce ricevute hanno infatti convinto il primo cittadino a ritornare sui suoi passi. Una scelta però che sembra abbia scosso molto De Luca, al punto da indurlo a riflettere sulla possibilità di presentare le dimissioni e lasciare la guida della città. L’ordinanza varata dal sindaco, si proponeva di aumentare i divieti allo scopo di contenere la diffusione del virus, e forse nemmeno De Luca poteva immaginare con che tipo di reazione sarebbe stata accolta.

Covid, Messina: La Digos indaga sulle minacce ricevute da De Luca

La Digos al momento sta indagando sulle minacce arrivate all’uomo e alla sua famiglia. In una diretta Facebook il sindaco ha annunciato la sua “resa” spiegando che si sarebbe limitato a fare eseguire le direttive arrivate dalla Regione, accusando però l’Asp di non essere mai riusciti a fornire in questi mesi dei numeri chiari e affidabili riguardo il reale numero dei contagi a Messina.

Quello che è certo, è che le sue dimissioni in questo momento sarebbero qualcosa di clamoroso e inaspettato che riporterebbero il paese a nuove elezioni, in un periodo in cui questo figura tra le città più colpite dalla pandemia su tutto il territorio nazionale.