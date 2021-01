Cher ha rischiato di essere uccisa da una propria fan. A parlare di questo triste episodio è stata la stessa cantante.

L’essere famoso ha i suoi pro e i suoi contro. Senza ombra di dubbio i lati positivi di essere un divo sono maggiori di quelli negativi, ma tra questi ultimi è da segnalare un sentimento che può generare violenza. Si tratta dell’odio che i fan o gli haters riservano contro i cantanti o altre persone in vista.

L’odio può indurre l’uomo a compiere gesti estremi come quello di uccidere il proprio simile. Ne sa qualcosa Cher che, a distanza di anni dall’accaduto, oggi ha avuto il coraggio di parlare di quando uno sconosciuto tentò di ucciderla.

Cher, rivelazione da brividi della cantante: “Ha tentato di uccidermi”

Oggi l’artista ha settantaquattro anni, ma certi episodi non vengono rimossi dagli album dei ricordi della mente. Ogni tanto riaffiorano e può far bene parlarne con qualcuno. Cher porta con sé le cicatrici di quella volta e al il G2Magazine del Guardian ne ha parlato per la prima volta in vita sua.

“Una volta una persona ha tentato di uccidermi”, ha rivelato la cantante liberandosi quasi di un peso. Ma cosa è accaduto quella notte del 1982 quando Cher si esibì a New York, in un teatro di Broadway.

L’artista dopo l’esibizione sul palco aveva l’abitudine di salutare i propri fan e dunque quando quell’uomo le si avvicinò, non immaginò che le sue intenzioni non erano pacifiche. Colui che venne scambiato per un fan le afferrò il braccio portandoglielo dietro la schiena e spingendola fuori dai camerini le intimò: “Non fiatare o ti uccido”.

Mentre Cher ne parla sembra quasi che stia parlando di un libro di Agatha Christie. La paura aveva preso il sopravvento e la cantante credeva di essere spacciata quando a salvarla furono due fan. Vedendo la scena hanno immediatamente capito che l’uomo non voleva un autografo e che Cher rischiava grosso, così i due hanno iniziato a gridare mettendo in fuga il malvivente.