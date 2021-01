Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per la difesa: scambio di cartellini

Il Milan sta cercando il profilo giusto da inserire in rosa. Simakan è fuori per infortunio e perciò Maldini dovrà virare su un altro giocatore.

Mohamed Simakan era l’obiettivo primario del Milan, prima che il difensore centrale riportasse un infortunio che lo costringerà a restare lontano dal rettangolo verde per 2 mesi. Brutta notizia dalle parti di Milano questa, dopo che Paolo Maldini aveva individuato in lui l’identikit che faceva al caso dei rossoneri. Ma adesso come cambia la strategia di mercato? Sicuramente sul taccuino del dirigente meneghino quello del giocatore dello Strasburgo non è l’unico nome in lista, ma dalla Serie A è arrivata una proposta che prevede uno scambio di cartellini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, Maldini prepara il colpo a zero: accordo vicino

Calciomercato Milan, l’Atalanta offre Toloi: la risposta di Maldini

I colleghi di calciomercatonews.com hanno fatto una visione di mercato che vede in lizza il nome di Rafael Toloi. L’Atalanta potrebbe fare a meno di lui, ma in cambio la Dea vorrebbe il giovane attaccante rossonero: Lorenzo Colombo. Paolo Maldini non vuole privarsene e perciò l’alternativa per arrivare al trentenne brasiliano sarebbe rifiutare 50% sulla futura rivendita di Matteo Pessina. Anche qui però c’è il muro della dirigenza meneghina che per un giocatore non più giovanissimo non vogliono sacrificare opzioni che possono rivelarsi fondamentali in ottica futura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, colpo da 80 milioni per l’estate: arriverà con la Champions