L’Inter sembra aver individuato in un ex giocatore del Milan, il rinforzo giusto per il reparto offensivo.

I soli Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez non bastano a mister Conte per puntare al titolo. Fermi in seconda posizione, a meno tre dai cugini rossoneri, i nerazzurri cercano rinforzi in questa finestra di mercato invernale per capovolgere le gerarchie.

Il primo reparto da rinforzare è l’attacco. L’Inter ha bisogno di un vice Lukaku e il mercato invernale può offrire ai nerazzurri alcune opzioni interessanti. Negli ultimi giorni si parlava di un possibile ritorno di Eder, mentre oggi spunta il nome di un ex Milan.

Calciomercato Inter, ex Milan per l’attacco: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, Carlos Bacca sembra essere ai margini del progetto del Villareal e una sua partenza già a gennaio non è da escludere. Il trentaquattrenne è una vecchia conoscenza del nostro campionato e con la maglia del Milan è stato protagonista di buone prestazioni.

Gli agenti del colombiano lo hanno proposto all’Inter che cerca da tempo un attaccante capace di sostituire Lukaku o Lautaro Martinez all’occorrenza. Bacca ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e la possibilità di averlo con i saldi potrebbe stuzzicare la dirigenza nerazzurra.