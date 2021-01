Belen Rodriguez, arriva la bomba pazzesca: “E’ incinta”. Il padre sarebbe Antonino Spinalbese, nuovo compagno della showgirl argentina

Dopo Santiago Belen Rodriguez sarebbe in attesa del secondo figlio. Dopo il primogenito nato dalla relazione con Stefano De Martino, ora la showgirl argentina sarebbe di nuovo in dolce attesa. A rilasciare la bomba del gossip è stata Novella 2000. Il padre dovrebbe essere Antonino Spinalbese, nuova fiamma di Belen dalla scorsa estate. La gravidanza, tenuta nascosta fino a questo momento, sarebbe già al terzo mese e consentirebbe alla splendida modella 36enne di diventare mamma per la seconda volta dopo otto anni.

La conduttrice di “Tu sì que vales” ha conosciuto l’hair stylist da pochi mesi ma tra i due la fiamma della passione sembra essere davvero deflagrata.

Belen Rodriguez, arriva la bomba pazzesca: “E’ incinta di Antonino Spinalbese”

I due fanno coppia fissa dallo scorso settembre e vanno d’amore e d’accordo. La loro unione non è stato troppo pubblicizzata sui social, mantenendo anche una sorta di mistero sulla relazione. Sembra passato davvero un attimo, da quando durante lo scorso lockdown di marzo, Belen parlava a Verissimo della sua storia con Stefano De Martino. Le loro pause e il ricongiungimento per il bene di Santiago. Una seconda fase della relazione che purtroppo è durata meno di quanto auspicato.

Poi l’arrivo del 25enne residente a Milano e conosciuto nel mondo delle star Tv grazie al ruolo di hair stylist. Fisico statuario e grande fascino che sembrano aver rapito Belen, convincendola a creare una possibile famiglia con lui. Molto di più di un semplice parrucchiere per lei, desiderosa di rifarsi una vita dopo il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, alla base dell’ultima separazione.

Ultimamente Belen e Antonino hanno pubblicato un video sui social in cui viene inquadrato un portachiavi con delle scarpette da neonato. Sembra tutto conciliare con l’anteprima di Novella 2000. Se son rose fioriranno…