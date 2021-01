WhatsApp, è polemica sulla privacy: cos’è realmente cambiato

Qualche giorno fa, WhatsApp ha modificato le linee guida sulla privacy. Ecco cos’è realmente cambiato

Continuano le critiche nei confronti di WhatsApp, che da qualche giorno ha modificato le linee guida relative alla privacy e ha “obbligato” milioni di utenti ad accettarle per continuare ad usufruire del servizio. C’è chi parla di dati in vendita, chi di condivisione del database con Facebook e così via.

Anche la concorrenza sta approfittando del periodo buio dell’app per tirare acqua al proprio mulino. Solo ieri Skype ha twittato: “Noi rispettiamo la vostra privacy“. Ma in realtà, non è stata fatta molta chiarezza in merito a questo tema e a ciò che effettivamente cambierà dopo l’ultima modifica alla privacy. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

WhatsApp, cosa cambia dopo l’ultima modifica alle linee guida

Il tema è ormai sulla bocca di tutti: WhatsApp ha modificato le proprie linee guida relative alla privacy, e si vocifera che i dati degli utenti siano messi ancor più in esposizione. In realtà, le cose non andranno esattamente così. L’app stessa ha pubblicato un grafico ufficiale, nel quale tiene a precisare che:

I messaggi privati e le chiamate resteranno protette, grazie alla criptazione end-to-end

resteranno protette, grazie alla criptazione end-to-end I dati dei propri contatti non verranno salvati nei database

non verranno salvati nei database Le posizioni condivise sono private

sono private La lista dei contatti non passa a Facebook

non passa a Facebook Gli stati restano privati e protetti

In realtà, come specificato dal portale di esperti WABetainfo, il polverone che si è sollevato negli ultimi giorni non ha fondamento. Le nuove linee guida vanno a modificare alcuni strumenti relativi alla sezione business, che non hanno nulla a che vedere con l’utilizzo di tutti i giorni. I dati rimangono protetti dalla criptazione end-to-end, mentre le modifiche vanno ad interessare le cosiddette “solution providers”.