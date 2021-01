Meteo, tregua dal maltempo: nuova ondata di freddo

Meteo | Piogge in diradamento a cui seguirà una tregua dal maltempo dei giorni scorsi su tutto il paese: nuova ondata di freddo in arrivo

La terza perturbazione del mese di gennaio si è allontanata dall’Italia, anche se la sua influenza si farà ancora sentire per certi versi. Quest’oggi, martedì 12 gennaio, sarà nuvoloso su molte regioni del Sud ed in Sicilia. Presenti anche lievi piogge e qualche locale temporale anche se sostanzialmente ci avviamo verso una tregua dal maltempo. Già da domani ci saranno importanti schiarite. Nonostante ciò, le temperature si abbasseranno ulteriormente e si avrà una nuova ondata di freddo pungente. Tornando ad oggi, attesi cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, in Toscana e nelle Marche. Altrove nubi insistenti.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Tra la fine di mercoledì e giovedì, correnti nord-occidentali interesseranno l’Italia. Questo flusso vedrà muoversi due perturbazioni: la prima raggiungerà le Alpi e porterà un aumento delle temperature, mentre la seconda arriverà al Sud con precipitazioni al seguito. Attesa anche una mossa d’aria gelida che porterà un calo termico con valori al di sotto della media stagionale.

Temperature minime e massime

Aosta -3/6

Torino -5/4

Milano -4/3

Trento -4/6

Bolzano -10/6

Venezia -2/4

Trieste -1/4

Genova 2/7

Bologna -3/4

Firenze 0/6

Ancona 3/6

Perugia 0/4

Roma 2/10

L’Aquila 1/5

Pescara 5/7

Campobasso 2/4

Napoli 8/11

Bari 6/10

Potenza 1/3

Catanzaro 7/10

Palermo 10/12

Cagliari 8/10