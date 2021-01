Maltempo in Spagna, oggi la giornata più fredda degli ultimi 20 anni

Continua a preoccupare il maltempo in Spagna. Le temperatura di oggi sono le più basse degli ultimi 20 anni

L’Europa sta vivendo giorni assai complicati per quanto riguarda la situazione meteo. Mentre in Grecia le temperature miti hanno addirittura spinto alcuni cittadini coraggiosi a passare qualche ora al mare, in Spagna si sta vivendo la giornata più fredda degli ultimi 20 anni. A riportarlo è l’Ansa, secondo cui il maltempo degli ultimi giorni è uno dei più duri di sempre.

La morsa di gelo intenso ha raggiunto picchi da record, con otto grandi città che hanno registrato i -10 gradi centigradi. Tra queste anche la capitale Madrid, bloccata e con il livello massimo di allerta. Stando a quanto riferiscono i media spagnoli, le province di Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y Leon y Aragon sono ora in allerta, e la situazione potrebbe addirittura peggiorare.

Maltempo in Spagna, minime a -25,4 gradi

Maltempo da record in Spagna, dove alcune province stanno vivendo le giornate più fredde degli ultimi 20 anni. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la minima assoluta avrebbe addirittura raggiunto i -25,4 gradi. Nello specifico, la temperatura più bassa è stata raggiunta nella città di Bello, in Aragona. Ma la situazione è critica su tutto il territorio, con il freddo che ha toccato 41 province (praticamente tutte tranne le Canarie).

A Madrid si sono raggiunti picchi di 13,2 gradi sotto zero. Ma il peggio deve ancora venire. L’agenzia meteorologica statale (Aemet) ha infatti riferito che l’ondata di gelo potrebbe durare fino al prossimo venerdì, con temperature ancora in calo. La nottata di oggi potrebbe essere la più fredda non solo degli ultimi 20 anni, ma anche “di molti decenni addietro”.