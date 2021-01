Libero Mail, problemi nel funzionamento: suggerimenti per il ripristino

Libero Mail, grossi problemi nel funzionamento: suggerimenti per il ripristino. In molti hanno ravvisato difficoltà nell’accesso alla propria casella

Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi problemi per tutti gli utenti che utilizzano la casella di posta di Libero Mail. La diffusissima piattaforma online ha fatto registrare delle difficoltà nella mattinata del 12 gennaio. Il servizio di posta non funziona nello specifico accesso al proprio account. In pratica si fa riferimento ad una connessione reimpostata all’interno della schermata del browser con la quale si tenta di consultare i propri messaggi.

I primi avvisi di mal funzionamento sono iniziati a circolare poco dopo le 11.30 e a quanto apre tutt’ora persistono. Il servizio Downdetector, riporta numerose segnalazioni da parte degli utenti di Libero Mail, sempre nell’accesso all’account.

Ma cosa significa errore di connessione reimpostata? Si fa riferimento alla connessione con il browser web che non avviene con un corretto trasferimento del pacchetto di informazioni necessarie alla visualizzazione della casella di posta. Questo porta d un’interruzione forzata della connessione.

Libero Mail, problemi nel funzionamento: cosa fare per verificare il ripristino

Volendo dare qualche suggerimento per superare questi problemi con la mail di Libero, potrebbe essere utile verificare lo stato della propria connessione. Provare ad aprire qualche video in qualche altro sito web. Dopo di che controllare se il proprio proxy o firewall non interferisca con l’apertura del servizio.

Qualora ogni tentativo andasse a buon fine bisognerà attendere il ripristino da parte della piattaforma, poichè può dipendere solo da loro.

Fino a questo momento i problemi più importanti riguardano soprattutto l’accesso alla posta da browser web. Molti altri utenti sono riusciti invece ad accedere come di consueto tramite la propria app su smartphone, sia Android che Apple. Aggiornamenti sono attesi nei prossimi minuti.