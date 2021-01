Gianni Morandi, quel dramma terribile: “Ha vissuto solo poche ore”

Gianni Morandi, quel dramma terribile che ha cambiato per sempre la vita del famoso cantante, musicista e conduttore televisivo.

E’ annoverato, senza ombra di dubbio, tra le leggende della musica italiana con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e non ha certo bisogno di presentazioni. Gianni Morandi è una vera e propria leggenda vivente e, oltre che per la sua inconfondibile voce, è amato da tutti anche come conduttore televisivo. In pochi, però, conoscono la vita privata del 76enne originario di Monghidoro e un terribile dramma che ha cambiato per sempre il corso della sua esistenza.

Gianni Morandi, quel dramma terribile che ha cambiato la sua vita

Gianni Morandi è stato sposato per tredici anni, esattamente dal 1966 al 1979, con Laura Efrikian, nota attrice e annunciatrice televisiva italiana nata a Treviso. I due hanno avuto tre figli e il primo di questi, ovvero Serena, ha vissuto per pochissime ore (appena 9) prima di morire.

Un dolore tremendo, una ferita insanabile che ha cambiato per sempre la vita di Gianni Morandi e della sua ex moglie Laura Efrikian.