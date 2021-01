GF Vip, non trattiene le lacrime: “Voglio andare via” – VIDEO

Un pianto a dirotto dopo la nomination, di fronte le telecamere del GF Vip non si trattiene e dice di voler andare via

Cecilia Capriotti vuole lasciare il GF Vip e l’ha detto tra le lacrime, non appena sveglia, dopo la puntata di ieri sera in cui è stata nominata. In particolare modo, la modella marchigiana non ha digerito la nomination dell’amica Maria Teresa Ruta, ritenendolo un vero e proprio affronto e cattivo gesto nonostante il loro legame.

Questa mattina, Cecilia Capriotti si è risvegliata tra le lacrime dopo una nottataccia passata a rimarginare su quanto accaduto: “Ho sempre parlato con lei, – riferendosi alla Ruta – mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto. È stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava, perdo la stima e quindi non mi interessa chiarire. Sono entrata con un’idea su di lei e invece torno sulla prima opinione”.

GF Vip, Cecilia Capriotti delusa da Maria Teresa Ruta

Non è stata la nomination al GF Vip in sé ad aver deluso Cecilia Capriotti, ma aver ricevuto un gesto del genere da un’amica di cui, credeva, potersi fidare. L’attrice ha infatti aggiunto: “Da parte mia è stata una generosità intima di cui nemmeno avrei voluto parlare e lei mi hai tradito. Io avevo idealizzato questa persona, una persona lontana da me e dai miei principi. È il tradimento di una persona di 60 anni che mi ha usato per qualcosa, per avere una clip. Io ora non cambio idea su di lei, ecco perché non serve che io chiarisca”.